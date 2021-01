Il cibo d'asporto più cercato su Google? Naturalmente, la pizza

Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 18:13

Il cibo per l'asporto più cercato nel mondo su Google è la pizza: il lievitato si posiziona primo in 44 Paesi. A rilevarlo è una ricerca di MoneyBeach, società inglese di assicurazioni.L'analisi è stata elaborata dopo aver classificato gli alimenti che più di 100 Paesi cercano. I take away cinesi si classificano al secondo posto, grazie alla preferenza di 29 Paesi, mentre il sushi è la terza scelta da asporto più popolare al mondo con il favore di 10 Paesi.La top ten dei più cercati vede nei posti successivi pesce e patatine al quarto posto con la preferenza di 6 Paesi. Seguono pollo fritto (5 Paesi), indiano (4), coreano (3) tailandese (2), tapas (1), tacos (1). È segnalato nel merito che l'indagine è stata condotta utilizzando i dati di Google per stabilire il volume di ricerca mensile medio in ogni Paese per termini comuni associati all'ordinazione di un cibo da asporto. È specificato che non tutti i Paesi hanno fornito abbastanza dati per essere presenti nella classificazione. Il report si basa su dati relativi a dicembre 2020.