Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 18:48

Nasce "DietaDoc", piano alimentare costruito per un'intera settimana da medici nutrizionisti, cucinato da chef e consegnato in tutta Italia entro 24/48h con l'obiettivo di riaffermare i valori nutrizionali e salutistici della dieta mediterranea.



L'idea è di un gruppo di imprenditori italiani, già attivi nel settore della salute. I pasti "DietaDoc"- spiega una nota- sono cucinati direttamente sottovuoto e a bassa temperatura, un processo- è specificato- che consente non solo di mantenere intatte le proprietà nutritive di ogni piatto, ma permette anche la conservazione in frigorifero fino a 35 giorni. La formula prevista, acquistando online un menu settimanale, è costruita con la consegna a casa di 12 piatti pronti, sei pranzi e sei cene, lasciando libera la dieta di un giorno a settimana. Viene sottolineato che i piatti sono cucinati esclusivamente con ingredienti freschi e naturali fra quelli tipici della dieta mediterranea, a carico glicemico controllato, senza additivi né conservanti e in confezioni monoporzione interamente compostabili. Il pack consegnato a casa include anche consigli per la colazione e gli spuntini, al fine di completare in maniera equilibrata il piano alimentare.



"L'obiettivo di questo progetto- afferma Samir Giuseppe Sukkar, referente scientifico di DietaDoc- è di consentire alle persone di avere accesso a un'alimentazione corretta e di tornare a familiarizzare con i valori e con il gusto della dieta mediterranea. Gli errati comportamenti alimentari consistono- aggiunge- in larga parte nel mancato adeguamento ai principi della dieta mediterranea e sono per lo più da imputare alle difficoltà e alla mancanza di tempo nel pianificare l'approvvigionamento degli ingredienti

