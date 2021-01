Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 14:20

Ibiza chiusa causa Covid. A partire da oggi e fino al 30 gennaio sarà vietato entrare e uscire dall'isola via mare o via aereo se non per motivi "essenziali".



Lo ha annunciato Pilar Costa, portavoce del governo delle Baleari, citata dal quotidiano Diario de Ibiza precisando che sarà la Guardia Civil a controllare il rispetto delle misure in porti e aeroporti.



La decisione, adottata dal Consiglio di governo delle Baleari, è stata presa a causa dell'aumento del numero di contagi con 1.970 casi ogni 100 mila abitanti e segue quella analoga in vigore a Formentera dal 16 gennaio.