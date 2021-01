Multato bar a Trieste,

il titolare: Lunedì riaprirò ancora

Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 11:27

Due nuove multe e altrettanti verbali di chiusura, che si sommano allo stesso numero di quelli ricevuti nei due giorni precedenti. È questo il resoconto per il terzo giorno consecutivo di apertura del bar "Al Foro" a Trieste, che sarebbe dovuto rimanere chiuso per cinque giorni da mercoledì su disposizione della Questura per aver violato le misure anti-contagio.Le forze dell'ordine si sono recate sul posto una volta nel corso della mattinata attorno alle 11 e poi di nuovo in serata verso le 18, quando è intervenuto anche il Reparto prevenzione crimine "Veneto".



Come nei giorni scorsi, il locale ha registrato un flusso di clienti, venuti per appoggiare la protesta del titolare, Fabio Martini, che aderisce all'iniziativa nazionale degli esercenti #ioapro e che si dice intenzionato a proseguire "a oltranza".

"Sabato e domenica restiamo chiusi. Lunedì riapriamo", afferma Martini all'Ansa.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Multato bar a Trieste, il titolare: Lunedì riaprirò ancora - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

CORONAVIRUS multe trieste bar ioapro protesa multe dpcm al foro zona arancione