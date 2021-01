Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 20:06

La Pfister ha annunciato che a breve le consegne dei vaccini riprenderanno regolarmente, ma intanto la situazione fa slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione. Lo ha spiegato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Domenica In su Rai 1.

Questo mentre sono 11.629 i contagi resi noti oggi, con altri 299 morti che portano il totale a 85.461 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Sono 216.211 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 5,3%.

Tornando a Sileri, ricordiamo che ha annunciato che Da domani le dosi di vaccino a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori sanitari. Tra due settimane, se tutto va bene, avremo un mercato con i tre vaccini: il che significa riprendere con maggior forza, completare la vaccinazione per i medici e gli infermieri e cominciare con gli over 80.