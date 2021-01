Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 18:16

Coperto il 98,3% delle richieste

L’Inps ha coperto ad oggi il 98,3% delle richieste di cassa integrazione pervenute, ovvero 16,9 milioni di domande su 17,2 milioni. Lo fa sapere l’Inps spiegando che «sono in lavorazione i pagamenti per 293mila prestazioni di cui 252 mila giunte a gennaio».Resterebbero quindi solo 41mila pagamenti precedenti gennaio. Non hanno nessun fondamento - scrive l’Inps - i numeri pubblicati oggi da un quotidiano. Ad oggi l’Inps ha gestito circa 3,56 milioni di domande di cig per emergenza Covid da parte delle aziende, e ne ha accettate oltre 3,29 milioni mentre quelle in lavorazione sono 88mila (60mila presentate tra dicembre e gennaio).