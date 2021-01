Italiani in lockdown?

La metà scopre l'amore per la cucina

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 11:18

Il 77% degli italiani ha cucinato più che in passato nell'anno del lockdown, mentre il 53% ha scoperto l'amore per la cucina. Il 14% che non sapeva cucinare prima del 2020 ha iniziato a farlo.



È quanto emerge con un'indagine di Al.ta Cucina (mediatech company e community del food), condotta con il supporto della sua community di oltre 4 milioni di persone alle quali è stato chiesto di raccontare il 2020 ai fornelli.



Dal report emerge in particolare che se il 2020 fosse un piatto, sarebbe di penne lisce in bianco, "quasi a rappresentare - spiega una nota - la mancanza di colore e la tristezza che richiama il lungo periodo di costrizioni".



Il 2020 è stato anche associato a ricette più elaborate come la carbonara con la panna o ancora la pizza hawaiana, quella con l'ananas, "a indicare - sostengono gli analisti - un immaginario collettivo dove la ricetta tradizionale, quindi la routine quotidiana, viene ufficialmente invasa da ingredienti poco ortodossi".



Tra i cibi più cucinati, sul podio troviamo la regina della cucina made in Italy, la pizza, che, insieme ai lievitati di ogni tipo, è stata infornata dal 37% degli intervistati andando ad occupare il ruolo di vero piatto simbolo del 2020. Seguono dolci (32%) e pasta (25%). Fanalino di coda i piatti light.

