Boeing decolla verso il green. Dal 2030 solo carburanti sostenibili

Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 18:02

Boeing diventa sempre più sostenibile. Entro il 2030 tutti gli aeromobili del colosso americano potranno utilizzare carburanti green al 100%. E per raggiungere questo ambizioso obiettivo l’azienda ha già condotto alcuni voli di prova sostituendo il jet fuel tradizionale con quello a basso impatto ambientale.



Secondo l’Air Transport Action Group, il Dipartimento Energia degli Stati Uniti, i carburanti sostenibili per l’aviazione riducono le emissioni di CO2 fino all’80% durante il ciclo di vita del carburante, con la prospettiva di raggiungere il 100% in futuro. Per arrivare a ridurre le emissioni di carbonio del 50% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005, però, gli aerei dovranno essere in grado di volare con carburanti per aviazione sostenibili al 100% ben prima di quella scadenza.



«Il nostro settore e i nostri clienti si impegnano ad affrontare il cambiamento climatico e i carburanti sostenibili per l’aviazione sono la soluzione più sicura e misurabile per ridurre le emissioni di CO2 da parte del trasporto aereo nei prossimi decenni – ha affermato Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes. – Ci impegniamo a collaborare con le autorità di regolamentazione, le aziende costruttrici di motori e altre parti interessate per garantire che i nostri aerei, e in ultima analisi il nostro settore, possano volare interamente con carburanti sostenibili per jet».

