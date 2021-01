Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 18:00

La bottiglia di Macallan 1926 (foto: Esquire.com)



The Balvenie 1937 Pure Malt, 50 anni (dai 18 ai 23 mila euro)

Bowmore 1964 Black Bowmore, 29 anni (dai 12 ai 17 mila euro)

Bowmore 1967 Largiemeanoch, 12 anni (dai 10 ai 15 mila euro)

Dallas Dhu 1921 Private Cask, 64 anni (dai 5 ai 10 mila euro)

Mettere all'asta la collezione di whisky più costosa al mondo non è roba da poco, i prezzi oscilleranno tra 5mila e 1 milione di euro circa, con quasi 2mila bottiglie tra la più rare, raffinate, introvabili e invidiate che possiate mai osservare.L'asta della "Perfect Collection" avrà luogo tra il 12 e il 23 febbraio e va a completare una vendita di livello assoluto iniziata l'anno scorso coinvolgendo moltissimi collezionisti, esperti e appassionati. La prima parte ha raggiunto circa i 3,2 milioni di euro e in quell'occasione Whiskey Auctioneer, che ha curato l'evento, è diventata la prima casa d'aste online a vendere una bottiglia da un milione di euro.Ora, per la seconda parte, ci si aspetta di battere altri record incredibili. Il tesoro più atteso è sicuramente il Macallan 1926 Fine and Rare 60-Year-Old, 75cl, importato dagli Stati Uniti con un prezzo che oscilla tra 1 e 1,2 milioni di euro: la bottiglia di whisky più costosa sul pianeta al momento. Insieme ad altri 14 esemplari vanta l'iconica etichetta Fine and Rare, che la rende un pezzo inestimabile. Questo distillato è stato estratto da una botte speciale, durante il proibizionismo americano.Si prevede che tutta questa straordinaria raccolta andrà letteralmente a ruba e come ha dichiarato l'esperto Angus MacRaild: lo status di imbottigliamento di questi distillati ha più a che vedere con le belle arti che con altro.Ecco altre bottiglie pregiate presenti: