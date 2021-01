Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 17:19

Ilporta per la prima volta i propri prodotti in farmacie, parafarmacie e negozi specializzati grazie a nuove linee di prodotti a marchio. Tutte le referenze sono state create e distribuite esclusivamente per questo canale, per i consumatori che sono costretti a escludere dalla loro dieta glutine, latte e lattosio.Grazie alledolci e salate vendute nel canale pharma, il Gruppo consolida l'orientamento all'innovazione continua della propria offerta, estendendo la propria rete distributiva a nuovi punti vendita.La collocazione esclusiva dei prodotti in negozi specializzati nella cura della persona e nella salute assicura ai clienti un maggiore servizio e un supporto qualificato nella scelta di queste particolari referenze.Le nuove linee nascono da un'attività di ricerca e sviluppo di ricette dedicate ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze e i nuovi prodotti come torte, plumcake, pane e pasta senza glutine, per la prima volta entrano nell'assortimento delle due brand () del"Questo nuovo progetto testimonia l'orientamento all'innovazione continua del nostro Gruppo, che da quasi cento anni interpreta non solo l'evoluzione del mercato, ma soprattutto le esigenze e i desideri dei nostri consumatori. Li mettiamo al centro della nostra strategia di sviluppo, che ci porta a guardare verso nuove linee e canali di distribuzione con l'obiettivo di rispondere in maniera sempre pià adeguata alle loro richieste. Tutto questo mantenendo ben saldi i valori alla base della nostra tradizione, che da sempre si fonda sulla qualità, sulla passione e sull'eccellenza dei nostri prodotti" sottolinea, Presidente delIl progetto affonda le proprie radici nell'acquisizione da parte delnel 2018 di una quota di maggioranza di, società Italiana che da oltre 15 anni si dedica esclusivamente alla produzione di alimenti da forno gluten free.L'azienda, negli anni, ha costruito una solida competenza in questa tipologia di prodotti, garantendo alti standard qualitativi sia in termini di sicurezza che di gusto. Grazie a queste conoscenze, il Gruppo presenta oggi in questo segmento un'offerta ampia e caratterizzata dalla consueta massima attenzione alla qualità delle materie prime e dei processi di produzione.si occupa inoltre della distribuzione delle due nuove linee sul territorio nazionale, con una forza vendita dedicata allo specifico canale delle farmacie e dei punti vendita specializzati.Tutte le referenze a marchio, brand che hanno fatto la storia dell'industria di marca in Italia e che da oggi offrono una alternativa anche a chi soffre di intolleranze, sono tutti senza glutine. I prodotti sono notificati presso il Ministero della Salute e sono erogabili gratuitamente agli aventi diritto.Alcune referenze, inoltre, sono anche prive di latte e lattosio e riportano il marchionell versione “” o "". Le 36 referenze a catalogo, che coprono le esigenze di consumo lungo tutta la giornata, si suddividono in: pane, snack salati, pangrattato e mix, pasta, biscotti e prodotti per la prima colazione.Per maggiori dettagli: www.bauli.it/senzaglutine