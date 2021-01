Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 15:51

Il coprifuoco in vigore dalle 18 sta dimostrando un'efficacia relativa





Un lockdown "molto rigido" è uno degli scenari che il governo francese sta prendendo in considerazione per frenare le nuove varianti del coronavirus, come quella identificata per la prima volta nel Regno Unito, che "si stanno diffondendo a un ritmo significativo". Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio dei Ministri.Secondo Attal, al momento il coprifuoco in vigore dalle 18 sta dimostrando un'efficacia relativa e "non rallenta sufficientemente" la diffusione del Covid-19. Tra i "diversi scenari" c'è anche il mantenimento del quadro attuale, tuttavia "in questa fase è improbabile", ha aggiunto.Secondo quanto riferito dalle autorità d'Oltralpe ieri si sono registrati altri 352 morti e più di 2mila ricoveri, per un totale di 27mila pazienti attualmente in ospedale. In terapia intensiva altre 371 persone.