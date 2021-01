Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 11:10

L'evento percorrerà le varie regioni d'Italia alla scoperta dei dolci tipici locali





Un contest virtuale per raccontare i dolci tipici locali del carnevale: è quanto proposto dal 9 al 16 febbraio dalla Federazione nazionale delle strade del vino, dell'olio e dei sapori d'Italia con la prima edizione dell'iniziativa "A carnevale ogni frittella vale".L'evento, organizzato in racconti video e immagini, percorrerà le varie regioni d'Italia alla scoperta dei dolci tipici locali e si dipanerà nei canali social della Federazione coinvolgendo ristoratori, fornai, pasticceri e tutti gli appassionati che avranno voglia di condividere le tradizioni del proprio territorio.Al contest sarà possibile partecipare gratuitamente inoltrando, entro il 16 febbraio all'indirizzo info@stradevinoitalia.it, foto rappresentative di un dolce tipico locale di carnevale accompagnate dal racconto della sua storia e tradizione, da una descrizione ed eventualmente dalla ricetta. Tutte le foto, delle chiacchiere, frittelle, brighelle, castagnole, verranno condivise sui canali social della Federazione e nel sito web.Al termine del contest una giuria nominata dalla Federazione valuterà i lavori pervenuti e deciderà di premiare le foto e i racconti più rappresentativi per ogni categoria in gara, tenendo conto anche del gradimento che i materiali avranno sui canali sociali.I vincitori di ogni categoria saranno annunciati il 19 marzo, giorno di San Giuseppe e riceveranno in premio esperienze, attività o prodotti, offerti dalle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia. Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di un book digitale che sarà realizzato dalla Federazione, disponibile per il download dal 19 marzo sul sito www.stradevinoitalia.it.