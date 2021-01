Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 12:00

Tutti i locali potranno tornare a servire i clienti dalle 23 alle 06 del mattino





Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale, spalancando la porta a una vita di fatto nomale. Tutti i locali, come bar, ristoranti, night club e discoteche, potranno tornare a servire i clienti dalle 23 alle 6 del mattino (la limitazione era stata imposta lo scorso novembre).L'obbligo per le aziende di mettere in smart-working almeno il 30% del personale si è poi trasformato in "raccomandazione". Di fatto le uniche limitazioni ora sono per musei, cinema e teatri, che devono lavorare al 50% della capienza.