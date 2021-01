Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 18:47

Alberto Riboldi

Anche in tempi di pandemia, a San Valentino non si rinuncia alla seduzione di un menù esclusivo, tutto da gustare a casa in una Box d’autore firmata dallo chef Alberto Riboldi, Patron del Ristorante Castello Malvezzi di Brescia, e partner d’eccezione di Comte de Montaigne, Maison di Champagne dell’Aube, che lo ha selezionato fra i suoi Cavalieri del Conte. Un sodalizio forte, quello fra lo “Champagne che ha cuore” e lo Chef, che ha fatto dell’autenticità e della passione per la qualità il proprio tratto distintivo.Una Box esclusiva e l’App “Castello Malvezzi”Piatti signature e bollicine speciali si sposano nella LOVE ON THE WEEKEND “EXCLUSIVE” SAN VALENTINE BOX e viaggiano insieme nella App “Castello Malvezzi”, disponibile da inizio febbraio per dispositivi Android e IOS, per un delivery veloce in pochi clic. Sarà possibile scegliere fra un menù di terra e un menù di mare, che racchiuderanno le creazioni Gourmet dello Chef Alberto Riboldi, e una bottiglia di Champagne Brut Grande Réserve di Comte de Montaigne firmata dal suo nome. Ma non solo, la Box comprende un regalo speciale: due eleganti calici da Champagne a forma Tulipano.E per una cena a prova di seduzione non potevano mancare i preziosi consigli dello Chef Alberto Riboldi per scegliere bollicine sempre al Top per esaltare ogni portata:1. Il Brut, perfetto per l’aperitivo:Prodotto con uve provenienti da diversi vitigni e annate differenti, si presenta come un vino fresco e leggero e, soprattutto, non dolce. Queste sue caratteristiche lo rendono perfetto per un aperitivo. Si sposa divinamente con scampi, salmone, tartare di pesce e parmigiano, oltre che con le lumache.L’abbinamento dello Chef: Brut con Sandwich di Pan Brioche e Tartara di Fassona oppure con Sandwich di Pan Brioche e Salmone Marinato2. l’Extra Brut, ideale per un antipasto ai frutti di mare:Champagne dai sapore naturali, unisce con armonia acidità, lunghezza e mineralità. Gli aromi al primo sentore svelano gli agrumi di pompelmo, limone e poi si percepiscono gli aromi di frutta come la pesca, la pera e la mela. Si abbina alla perfezione alle ostriche, ai crostacei, ai frutti di mare e ai formaggi affinati.L’abbinamento dello Chef: Extra brut con carpaccio di scampi, misticanza, zeste di agrumi, zucchine marinate.3. Champagne rosé, consigliatissimo per dessert golosi e non solo:Lo Champagne rosé è perfetto con un’insalata di salmone o con le ostriche per la sua acidità. Fruttato e vinoso, si sposa anche con dolci a base di frutta rossa, carpacci di carne, tonno e Sushi. Degustatelo anche con Roastbeef di Vitello.L’abbinamento dello Chef: per momenti di assoluta dolcezza, il rosé è ideale con una mousse al cioccolato bianco.4. Champagne Blanc de Blancs, quintessenza della finezza e dell’eleganza:Prodotti esclusivamente con uve a bacca bianca, gli Champagne Blanc de Blancs, sono ideali per momenti speciali. Esaltano la raffinatezza dello Chardonnay, con gusto leggero, delicato e molto elegante. Il Blanc de Blancs accompagna in modo particolarmente sfizioso l’anatra, il pesce, l’astice, l’aragosta, le tartare di pesce e di carne.L’abbinamento dello Chef: se volete gustarlo con un primo piatto, il Blanc de Blancs si sposa perfettamente con gli Spaghetti Freddi al Nero di Seppie con Caviar Calvisius Tradition. E per chi preferisce il menù di terra, il Blanc de Blancs esalterà al palato le sfumature della Petit Chierie con ripieno di selvaggina e vellutata all’alloro e ginepro.5. Champagne Cuvée Spéciale, il Top di gamma:È davvero il Top degli Champagne. Si tratta della selezione migliore di ogni cantina produttrice, che racchiude le uve dei vitigni più esclusivi. In abbinamento a crostacei e pesce garantisce un abbinamento gourmand. E ancora: la Cuvée Speciale, quintessenza del Pinot Noir, è ideale con selvaggina, foie gras, e formaggi. Perfetto anche con Filetto di Manzo al Pepe di Timut e patate Pom-Pait e con Guazzetto di molluschi e crostacei con Brunoise di verdure.L’abbinamento dello Chef: raffinato e sfizioso l’abbinamento con lombetto di manzo marinato al sale rosa, coulis di lenticchie e patate in essenza di ribes ed ibisco