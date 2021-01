Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 12:22

Cristiano Ronaldo

prezzemolo

olive

Il fenomeno del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo, ha costruito il suo successo soprattutto sulla prestanza fisica figlia certamente di Madre Natura, ma anche di una ligia attenzione al regime alimentare. Eppure qualche peccato di gola se lo concede anche lui, ma... c'è un ma.Il "peccato" lo ha rivelato la madre del portoghese, Dolores durante la trasmissione «Mãe Energia». «Il suo piatto preferito - ha detto - è il balcalhau a bras, ma a mio figlio piace anche la pizza. La mangia una volta a settimana, ma quando ha finito fa tantissime flessioni».Oltre al "menu" per non perdere la forma è curioso anche capire che cosa sia il balcalhau a bras. Si tratta di un piatto tipico della cucina portoghese che ha nel baccalà il suo ingrediente principale. Gli ingredienti di questo piatto tipico sono poi l'uovo che si sbatte e si mescola con delle patate fritte tagliate fini e la cipolla fritta. Quando si serve, si guarnisce connere.La filosofia di vita di Cr7 vorrebbe «trasferirla» al figlio Cristiano junior, ma al momento in questo ambito non ha poi così tanto successo: «Mio figlio? Ha del potenziale, ma ci litigo perché mangia troppe patatine», aveva detto durante i Globe Soccer Awards che si erano tenuti a Dubai a fine dicembre. «Non credo che attualmente abbia quello che serve per arrivare al top. A volte sono duro con lui perché beve Coca-Cola e Fanta. Mi arrabbio e ci litigo quando mangia patatine fritte e cose simili, lui sa che non mi piace questa cosa. Anche i miei bambini più piccoli quando mangiano cioccolata mi guardano preoccupati». Ma adesso è la Un amore, quello per la pizza appunto, già svelato dall’attaccante della Juventus nel 2019: «Mi capita di mangiarla con mio figlio, altrimenti sarei un genitore noioso». Chissà se la regola delle flessioni valga anche per il piccolo Cristiano Ronaldo junior.