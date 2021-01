Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 18:20

Il Botticelli battuto all'asta

Con un valore di oltre 92 milioni di dollari, si è chiusa a New York l'asta per l'aggiudicazione del dipinto di Botticelli Giovane che tiene in mano un tondello (tela da 58 per 39 cm). Un risultato che fa esultare Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi: «Questo risultato testimonia lo straordinario valore, anche economico, che in tutto il mondo oggi viene riconosciuto al pittore fiorentino».«La Galleria degli Uffizi, che di Botticelli custodisce una ventina di opere autografe, accoglie il più ricco nucleo di opere dell'artista al mondo - aggiunge Schmidt - Con il record all'asta di oggi, Botticelli si conferma tra i gli artisti del passato, le cui opere hanno raggiunto i prezzi più alti mai pagati, dopo Leonardo da Vinci e Rembrandt: due altri grandi maestri, dei quali gli Uffizi conservano, per ciascuno, ben tre capolavori dipinti».