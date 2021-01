Cavoli a Merenda, le novità 2021:

menu rinnovati e corsi online

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 18:04

Cavoli a Merenda, storica location milanese in Corso Magenta 66, inizia il 2021 continuando il servizio delivery, con nuovi menù e scelte alla carta, e con tantissime novità. A partire da corsi e workshop online come le lezioni di cucina sulla piattaforma Zoom con Vanessa Viscardi, ospite del locale, ogni lunedì sera per gli adulti e ogni sabato pomeriggio per i più piccini.



I prossimi appuntamenti

• “Piccoli Chef Crescono”, lezione per bambini, sabato 6 febbraio alle ore 16:30. Impareranno a prepare una vera e propria cena. In tavola troverete: gnocchi, pesto alla genovese e torta di mele.



• “Cavoli che aperitivo”, lezione per adulti, lunedì 25 gennaio alle ore 19:45. Il bello di fare aperitivo in totale sicurezza. Imparerete: cucchiaini di pasta brisè con Burrata, alici e puntarelle. Cialda di parmigiano con mousse di avocado e palmito e polpettine di caciocavallo con salsa agrodolce.



• “Cocktails & Fingers””, lezione per adulti, lunedì 22 febbraio alle ore 19:45. Il bello di fare aperitivo in totale sicurezza e divertendosi. Impararemo a fare tre cocktail da veri barman e tre fingers food da veri chef.



Ecco il menù:

Cocktail Americano - Gamberoni con miele piccante

Cocktail Gimlet - Cialda di parmigiano

Cocktail Negroni - Focaccia in padella con cime e salsiccia



• “Cena di pesce”, lezione per adulti, lunedì 1 marzo alle ore 19:45. Per sentirsi come al ristorante e godersi una cena di pesce in totale sicurezza.



Ecco il menù:

Carpaccio di pescato bianco su avocado e barbabietola con salsa wasabi

Gnocchi ripieni di cime di rape con vongole veraci

Pescato bianco su crema di pane con erbette e taggiasche



• “Chiacchere e pentole”, lezione per adulti, lunedì 8 marzo alle ore 19:45. Un corso per festeggiar tra donne tutte le nostre conquiste. Tre sfizi da goderci insieme nonostante le distanze.



Ecco il menù:

Cocktail Mimosa

Gamberoni al sesamo con miele piccante

Poke con pesce e avocado



• San Valentino 2021: per rendere speciale questo San Valentino 2021, regala una cena a lume di candela presso Cavoli a Merenda. Un momento speciale che rimarrà impresso per sempre. Cavoli a Merenda infatti condividerà le ricette dei piatti proposti per regalarvi non solo un’esperienza ma un ricordo indelebile. Riceverete una vera e propria dispensa, sarà il tocco magico, che trasformerà casa vostra nel luogo più romantico della città ogni volta che desiderate. Un regalo per voi che troverete al vostro arrivo o nel vostro delivery.

