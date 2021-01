Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 17:22

La Vendemmia Tardiva “Spätlese”

Il Gewürztraminer non ha solo un forte legame con il paese di Tramin/Termeno, ma è anche strettamente legato alla tenuta J. Hofstätter, guidata da Martin Foradori Hofstätter. Al Kolbenhof, uno dei masi più ricchi di storia del paese, questa varietà viene coltivata sin dalla fine dell’800 e ha dato vita al Gewürztraminer Vendemmia Tardiva “Spätlese” firmato J. Hofstätter.La Vendemma Tardiva “Spätlese” nasce dai delicati gesti di mani esperte che selezionano i grappoli con gli acini sovra maturi e li ripongono in piccole cassettine, adagiandoli con cura alla giusta distanza per non danneggiarne le delicate bucce.Questi vigneti, rivolti a est, godono del sole del mattino e beneficiano di un’ottima escursione termica grazie ai freschi venti che scendono dal monte Roen, a 2.116 metri. In questo microclima ideale per il Gewürztraminer le uve maturano lentamente e vengono vendemmiate nelle fredde giornate di fine novembre. In cantina i grappoli vengono pigiati in maniera soffice e, dopo lieve pressatura e sedimentazione, il mosto fermenta lentamente. Finita la fermentazione, il vino matura in piccole botti di rovere per 12 mesi e, dopo l’imbottigliamento, per ulteriori 6 mesi in bottiglia.Il Gewürztraminer Vendemmia Tardiva “Spätlese” di Hofstätter è un vino dal colore dorato che sprigiona immediatamente un profumo intenso ma raffinato. Gli aromi ricordano frutti esotici come mango, papaia, con un tocco di ananas e lychee. Al palato sviluppa intensi aromi tipicamente varietali con un finale di elevata gradevolezza ed eleganza grazie all’acidità presente nel vino. Si abbina perfettamente a dessert e formaggi a lunga stagionatura o erborinati. L'ideale per concludere una romantica cena di San Valentino a lume di candela o per concedersi un momento di relax.