Passione e benessere con gli aceti ai frutti rossi di Acetaia Giusti

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 15:45

Per questo, in molti inevitabilmente ci dovremo più o meno improvvisare chef convincenti per una cena gourmet a casa. Pur sbizzarrendoci in menu creativi per una serata speciale non dimentichiamo che quando c’è una qualità eccellente basta un piccolo tocco per arrivare a sorprendere anche con una semplice insalata… e toglierci il pensiero.Con il colore della passione, e possibilmente non delle zone, in mentepropone gli agrodolci ai frutti rossi della linea, delicati condimenti ottenuti miscelando i migliori succhi freschi di frutta da coltivazione biologica, raccolti a piena maturazione, con gli aceti di vino della celebre acetaia die una parte di mosto d’uva.Gli aceti al melograno, mirtillo rosso e lampone uniscono alle note di piacevole freschezza il benessere dato dal forte potere antiossidante e antinfiammatorio di questi frutti dall’alto contenuto di polifenoli e vitamine. Ideali per condire a crudo, marinare e in cottura per glassare e caramellare.Gli agrodolci disono ottimi anche nella miscelazione di bevande fresche e dissetanti o come ingrediente per un tocco originale di cocktail alcolici e non.Gli agrodolci ai frutti rossi sono distribuiti nei migliori negozi di enogastronomia, food market t e sull’ e-shop giusti.it