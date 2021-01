Patentino vaccinale più vicino. L'Ue approva linee guida comuni

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 15:50

L'Unione Europea ha approvato le linee guida comuni per il patentino vaccinale



L'Ue ha adottato le linee guida per il certificato delle vaccinazioni Covid a scopo medico, per raggiungere un'interoperabilità a livello europeo. Il contenuto dei certificati di vaccinazione sarà uniforme, con lo stesso set di dati.L'iniziativa, arriva su indicazione della videoconferenza di coordinamento Covid dei leader Ue, di giovedì scorso. Intanto resta aperto il dibattito se il certificato, in futuro, potrà essere utilizzato come passaporto Covid. Su questo tema si era già espressa la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, appoggiando la proposta del primo ministro greco, l'ultimo in ordine di tempo a lanciare la proposta di un passaporto che consenta gli spostamenti transfrontalieri. Sul piatto, la posta della stagione estiva 2021.In Italia, invece, il tema è uno dei cavalli di battaglia di due presidenti di Regione: il campano Vincenzo De Luca e il veneto Luca Zaia. Oltre al viaggio, il passaporto vaccinale potrebbe essere esteso anche ad altre utenze, come: palestre, piscine, ristoranti, cinema, ecc.