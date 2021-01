Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 10:06

Ronaldo con la fidanzata Georgina.





Le regole anti covid dovrebbero valere per tutti. Ma spesso non è così. E una breve gita a Courmayeur con la fidanzata Georgina diventa un caso per Cristiano Ronaldo.Non convocato per la partita di Coppa Italia mercoledì 28 gennaio contro la Spal (finita 4-0 per i bianconeri), il portoghese ha pensato di fare un regalo di compleanno alla compagna (che il 28 gennaio compie 27 anni) sotto forma di un viaggio di due giorni sulla neve.C’era però un problema: il Comune di Courmayeur si trova in Valle d’Aosta e, a causa delle restrizioni anti-Covid, CR7 e Georgina, che vivono a Torino, non avrebbero potuto andarci. Dopo la cena e la notte passata in un albergo della zona, ufficialmente chiuso, in mattinata Ronaldo e Georgina hanno fatto un giro in motoslitta e poi sono tornati a Torino, dove hanno fatto festa in casa con i figli. A tradire la coppia un video postato sui social poi ritirato. Ma, evidentemente, non in tempo.Ronaldo era già stato protagonista di un caso simile in ottobre quando aveva viaggiato fra Italia e Portogallo per l’impegno con la Nazionale durante il quale poi era risultato positivo al Covid. CR7 si era attirato le critiche del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che lo aveva apertamente accusato di avere violato il protocollo, accusando «questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto». Ronaldo rispose piccato: «Sono tutte bugie di un signore italiano di cui non dico il nome, ho fatto tutto come dovevo. Io e la mia squadra ci siamo presi la responsabilità di fare le cose bene. Ho la coscienza tranquilla».