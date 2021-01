Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 14:59

L'immagine di tutto il comparto è migliorata, anche a causa della pandemia





Aumenta la fiducia dei consumatori europei e italiani nel settore alimentare, e gli agricoltori hanno l'immagine migliore. Emerge da un sondaggio condotto su 19.800 consumatori europei (Ue e non Ue) da Eit Food, la piattaforma per l'agroalimentare dell'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (Eit).Secondo la ricerca, cui ha contribuito anche l'Università di Torino, dal 2018 al 2020 l'immagine di tutto il comparto è migliorata, anche a causa della pandemia. Gli agricoltori sono considerati i più affidabili da oltre due terzi (67% sia in Italia che in Europa) degli intervistati, i canali di commercio hanno guadagnato punti (53%, +7 rispetto al 2018), ma solo il 46% (40% in Italia) pensa che l'industria alimentare lavori nell'interesse pubblico, e il 47% (45% in Italia) si fida delle autorità.L'indice di fiducia generale degli italiani nei prodotti alimentari è piuttosto alto (oltre 4,5 punti su 5), ma meno di un terzo degli intervistati nel nostro paese crede che gli alimenti siano prodotti in modo sostenibile.