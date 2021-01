Speck Alto Adige IGP Recla affettato e servito in vaschetta

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 17:25

Già affettato in vaschetta,dinel formato da 90g è buono e tenero come appena affettato ed è subito pronto per essere gustato, fetta dopo fetta!Grazie a una attenta e tradizionale lavorazione, lodistupirà per il suo sapore unico e inconfondibile ma anche per la sua versatilità in cucina.Ricco di proteine e poco grasso, è perfetto da gustare take away in un sandwich, arrotolato su un croccante grissino per l’aperitivo, oppure adagiato su di un ricco tagliere di legno come antipasto. Il tutto diventa ancora più delizioso se accompagnato con dell’ottimo vino!La famigliaè uno dei 29 produttori die la sua produzione è garantita dal marchio “”(IGP).Per diventaresegue scrupolosamente i passaggi fondamentali che ne garantiscono l’autenticità, come da tradizione, iniziando con la selezione delle migliori cosce di suino di prima qualità che vengono speziate utilizzando la ricetta segreta di famiglia.L’affumicatura con il legno di faggio è leggera e delicata, e la tipica stagionatura di almeno 22 settimane avviene all’aperto, dove l’aria fresca dellagarantisce un risultato eccezionale.Proprio per questo i ghiacciai del gruppoappaiono anche sulle confezioni dellodella famiglia Recla!Per maggiori informazioni: www.recla.it