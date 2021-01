Federdoc lascia Fondazione Qualivita.

Frattura nel vino Made in Italy

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 13:27

Frattura aperta nel panorama delle produzioni di qualità certificata del Made in Italy. Federdoc (Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani) lascia la Fondazione Qualivita, istituita per la valorizzazione del settore dei prodotti Dop Igp Stg agroalimentari e vitivinicoli.



Lo annuncia, in una nota, il presidente Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro: «Decisione tanto difficile quanto inevitabile in quanto riteniamo che le attività svolte ormai da tempo dalla Fondazione esulino da quella che dovrebbe essere il suo compito istituzionale. Vale a dire rappresentare un punto di riferimento essenziale nell'ambito degli approfondimenti tecnico/scientifici legati ai prodotti di qualità, allo scopo di divulgare la cultura dei prodotti a denominazione di origine italiani (cibo e vino) attraverso un'attività di informazione, educazione e valorizzazione. Ad altri spetta la difesa delle istanze dei Consorzi di tutela».





