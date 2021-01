Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 12:49

Atteso per il weekend l'annuncio del presidente Macron sul nuovo lockdown

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron potrebbe rivolgersi in diretta tv ai auoi connazionali domenica sera per annunciare un terzo lockdown che sembra ormai inevitabile di fronte ai timori di un dilagare delle varianti del Covid-19, in particolare quella di origine britannica. È quanto rivelano fonti del governo alla tv Bfm.Mentre il ministro della Salute, Olivier Véran, ha ribadito in conferenza stampa che il paese «non è in fase di forte crescita epidemica», il lockdown "preventivo" sembra inevitabile di fronte a una media dei contagi attorno a 18-20mila casi al giorno stabile da diverse settimane.Prima di decidere, verranno esaminati gli ultimi dati relativi agli effetti del coprifuoco alle 18, che sembrano insufficienti a far invertire la rotta dei contagi. Un'incertezza che lascia aperte le preoccupazioni per misure rigide, che riecheggerebbero quelle della scorsa primavera. Ma le ipotesi più accreditate parlano di un lockdown ibrido che lasci più libertà ai giovani cittadini a partire dall'apertura di scuole e università almeno un giorno a settimana.