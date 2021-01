Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 11:48

Con riferimento a quanto comunicato il 21 e 22 gennaio 2021 in relazione all’Assemblea straordinaria di Autogrill Spa convocata per il prossimo 25 febbraio per deliberare in merito al conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento dell’importo massimo di euro 600 milioni , mediante offerta in opzione agli azionisti, Autogrill rende noto che, in data odierna, Intesa Sanpaolo Spa - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit Corporate & Investment Banking sono divenute parte dell’accordo di pre-underwriting stipulato lo scorso 22 gennaio con Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa.Ai sensi dell’accordo di pre-underwriting così integrato, tutte le citate istituzioni agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e hanno assunto l’impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari) a stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente non sottoscritte all’esito dell'asta dei diritti inoptati, fino a concorrenza dell’importo massimo dell’aumento di capitale. Inoltre, nel contesto dell’operazione, Autogrill intende anche nominare Bank of America Securities Inc. quale Co-Global Coordinator in relazione all’aumento di capitale; non appena tale ruolo sarà formalizzato, la Società ne darà tempestiva comunicazione al pubblico.Infine, si informa che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il 25 febbraio 2021 è stata messa a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e depositata presso la sede sociale, ed è altresì reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.autogrill.com, sezione governance – Assemblea.