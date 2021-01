Bolzano, l'hotel Eberle

travolto da una frana

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 16:43

Una frana di sassi si è abbattuta sull'albergo Eberle a Bolzano. L'Hotel Eberle di Bolzano, distrutto da una frana, in questo periodo era fortunatamente chiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige.



I soccorritori, per il momento, escludono vittime, ma la certezza arriverà solo a fine dei controlli in corso. Nelle scorse settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale. Da alcune settimane le passeggiate di Sant'Osvaldo, che terminano proprio nei pressi dell'albergo, sono già state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni. Oggi, alle 15.15, poi la grossa scarica di sassi.



La struttura è parzialmente crollata. Sul luogo le squadre di soccorso. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Bolzano, l'hotel Eberle travolto da una frana - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

HORECATURISMO covid hotel hotel eberle bolzano frana sassi