nel 2020 oltre 3 miliardi di euro

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 14:46

Ammontano a oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nell'esercizio 2020 in favore del settore agricolo attraverso i Programmi di sviluppo rurale (Psr), cofinanziati dall'Unione europea grazie al Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).



È quanto comunica il Mipaaf in una nota, precisando che gli interventi finanziati sono "rilevanti perché destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale".

