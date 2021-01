Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 16:31

Gregori Nalon è ambasciatore del Made in Italy nel mondo per Ristoworld Italy

Questo 2021 inizia con un'occasione speciale, il conferimento del Blasone di Ambasciatore per la Difesa e Valorizzazione del Made in Italy nel Mondo, al pluripremiato chef cooking strategist Gregori Nalon, che ha ricevuto così l’onorificenza più alta della giovane associazione di ristorazione e turismo Ristoworld Italy. La motivazione: "Gregori Nalon rappresenta, con il suo bagaglio professionale e l'alto spessore umano, un esempio e modello da seguire".E ancora: "Ripercorrere le tappe della sua strepitosa e pluripremiata carriera costituisce un ottimo viatico per gli studenti e le giovani generazioni che si affacciano alla Professione. Presente in Ristoworld Italy sin dalla sua costituzione, Gregori Nalon ha sempre contribuito al rafforzamento del brand Made in Italy nella consapevolezza che il settore agroalimentare e, perciò, ristorativo rappresenta la corazzata economica del nostro Paese".La conclusione: "A Gregori Nalon gli Auguri e i Complimenti di tutto il Consiglio Direttivo e dell'Associazione Ristoworld Italy, con la promessa di rivederci presto di presenza e rinnovare il sentimento di stima umana e professionale che indissolubilmente ci lega!".