Vaccini: via libera in Europa (per i maggiorenni) anche per quello di Moderna

Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 14:11

Via libera dell'Ema al vaccino Moderna in Ue. L'agenzia europea per il farmaco ha raccomandato l'autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni, si legge in una nota. Si tratta del secondo vaccino contro il Covid autorizzato dall'Ema dopo quello Pfizer/Biontech il 21 dicembre scorso.

"Buone notizie per i nostri sforzi di dare più vicini contro il Covid agli europei. L'Ema ha valutato che il vaccino di Moderna è sicuro ed efficace. Adesso lavoriamo a tutta velocità per approvarlo e renderlo disponibile in Ue", scrive in un post su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen commentando il via libera. La Commissione Tecnico Scientifica dell'Aifa si riunirà domani per esaminare il dossier sull’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia e definire le modalità di utilizzo nel Servizio sanitario nazionale. E' quanto si legge in una nota.