Morto lo chef Albert Roux Fondò il primo 3 Stelle di Londra

Pubblicato il 07 gennaio 2021 | 14:31

L'imprenditore e simbolo della grande cucina francese Albert Roux, noto per aver co-fondato nel 1967 "Le Gavroche" a Londra con suo fratello Michel e aver influenzato la scena gastronomica britannica, è morto all'età di 85 anni lunedì scorso. Le Gravoche, icona della ristorazione francese a Londra e riconoscibile per le Rolls-Royce in doppia fila davanti all'ingresso del primo Tre Stelle Michelin nella city, perde il suo fondatore e spirito rivoluzionario del lusso a tavola.Albert Roux. Fonte: news.sky.com«La famiglia Roux ha annunciato la triste scomparsa di Albert Roux (...), che soffriva da tempo», ha detto in un comunicato. Suo figlio Michel Roux Jr, che ora è a capo della Gavroche, lo ha descritto come «un mentore per il settore dell'ospitalità e una vera ispirazione per chef in erba, me compreso».Le Gavroche è stato il primo ristorante del Regno Unito ad ottenere una stella Michelin, nel 1974. Ne ha poi vinte due, poi tre nel 1982. Ne rimangono due oggi.Albert Roux, autore di diversi libri e mentore di chef di successo oggi sulla cresta dell'onda, aveva anche promosso, sempre al fianco del fratello Micuel, "Roux Scholarship", concorso culinario, un talent di successo nel Regno Unito.La morte di Albert Roux arriva pochi mesi dopo quella del fratello minore Michel, morto nel marzo 2020 all'età di 78 anni a causa di una malattia.