Pubblicato il 08 gennaio 2021 | 16:10

” è il nome del nuovo concorso lanciato da, che dalalmette in palio migliaia di premi accomunati da un unico denominatore: la mobilità sostenibile.Dopo il ricco concorso natalizio, questa nuova iniziativa è dedicata all’ambiente e conferma l’attenzione dinei confronti della sostenibilità, nonché la volontà di rispondere alle nuove tendenze ed esigenze dei clienti, sempre più sensibili al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente.Ognidi spesa oi possessori di cartariceveranno una cartolina “” e scopriranno subito se hanno vinto uno deipremi in palio.Nel dettaglio:biciclette muscolari,biciclette a pedalata assistita,monopattini elettrici, oltrecestini spesa trolley per bicicletta. Non mancano i buoni per la spesa del valore di. Un montepremi che ha un valore complessivo di più diLe iniziative per la mobilità sostenibile non sono nuove nel programma fedeltà di Esselunga . Grazie al catalogoper esempio, i clienti dalhanno la possibilità di utilizzare iper gli abbonamenti per il trasporto pubblico: nel solosono stati distribuiti più diabbonamenti validi sulla rete di trasporto pubblico milanese.