Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 14:33

(Jacopo Paoletti, Paolo Broglia & Jacopo Moschini)

, prima piattaforma italiana di “e-commerce as a service” (EaaS) fulfillment per le medio-grandi imprese del largo consumo, sigla un nuovo accordo conper il lancio dell’e-commerce di 3 nuovi brand quali, e prolunga l’accordo per i marchi del Gruppo già presenti sull’e-commerce, quali:Questi importanti nuovi inserimenti si vanno ad aggiungere a quelli diapprodati sul portale nel secondo semestre del 2020, portando così a 40 i brand ospitati dal negozio-online fondato dainsieme a Japal.it si conferma come punto di riferimento centralizzato per le attività di commercio online, con il quale le aziende hanno l’opportunità di presidiare il proprio canale di vendita online in modo diretto, esternalizzando tutta l’attività di logistica, con costi estremamente accessibili, controllabili, performance certe e misurabili senza mai andare in competizione con la(avendo il pieno controllo delle proprie politiche di prezzo e marketing)., CEO di Japal.it dichiara: “Siamo entusiasti che i risultati positivi ottenuti e il nostro modello di business abbiano portato, azienda internazionale, dal cuore italiano, proprietaria di marchi tra i più rappresentativi del Made in Italy, ad estendere la consulenza anche ai brand".Attualmente su Japal.it sono in vendita tutti i prodotti dei brand: Petti, Arbre Magique, Orphea, Panarello, Zaini, Fatina, Valsoia, Mister Magic, Podovis, Pearl Drops, My Mask, Care for You, Thé Infré, Bonomelli, Cannamela, Cuore, Polenta Valsugana, Pizza Catarì e molti altri.