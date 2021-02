Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 11:59

Nasce in Italia un nuovo motore di ricerca comparativo per il noleggio di barche. Per tutti, un servizio personalizzato per respirare contro-virus.È approdato in rete il primo sito dedicato esclusivamente alle prenotazioni di barche di ogni tipo: un vero e proprio motore di ricerca in grado di comparare modelli, prezzi, dotazioni e caratteristiche.Velieri, catamarani, Yacht, barche a vela e a motore di ogni dimensione sono ora confrontabili, con spunti su temi e itinerari al sito www.charteritaly.it . Un perfetto antidoto per respingere gli assembramenti in un periodo in cui la folla va evitata ma anche per prevenire la tristezza dell’isolamento causato dal lockdown.Veleggiare e rilassarsi diventa un’alternativa ideale per la fuga verso un sano relax di famiglie, singoli o piccoli gruppi di appassionati. Un metodo "democratico" per ispirare chiunque e in qualunque momento dell’anno, con proposte accessibili a tutti, da fasce low-cost al luxury estremo: una partenza alla ricerca di ossigeno fuori dal tran tran quotidiano, soli o in compagnia, ma con tutte le assicurazioni e certificazioni del caso.“Probabilmente nella prossima estate – afferma Claudio Fiorentino, general manager di Charter Italy - si privilegeranno i tour all’aperto in sicurezza, con un gruppo ristretto di persone fidate. È per questo che abbiamo creato una piattaforma funzionale e pratica che vuole offrire ad ogni target di utente la possibilità di scegliere una barca su misura, a seconda delle specifiche esigenze personali. Il tutto seguendo anche un trend che sta prendendo piede proprio in periodo di pandemia: la 'workation', in grado di bilanciare smartworking e tempo libero, ancorati in una splendida rada o davanti a panorami mozzafiato.”Numerose le proposte e i servizi su richiesta, tra cui chef a bordo, modelli ecologici di imbarcazione con pannelli solari e possibilità di portare con sé gli amici a 4 zampe. Nutrita anche la lista delle destinazioni e tipologie di imbarcazioni disponibili, ogni scelta delle quali è articolata in una scheda tecnica con servizi inclusi nella locazione e breve descrizione dell’area geografica e del porto di partenza.Questi i Paesi presenti al momento sul portale: Antigua e Barbuda, Austria, Bahamas, Belgio, Belize, Brasile, Capo Verde, Cipro, Croazia, Cuba, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Grenada, Guadalupa, Honduras, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Lituania, Malaysia, Maldive, Malta, Martinica, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Panama, Polinesia Francese, Polonia, Portogallo, Romania, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Saint-Martin, Seychelles, Singapore, Saint Maarten, Slovenia, Spagna, Svezia, Thailandia, Tonga, Turchia, Ungheria e, naturalmente, ogni spaccato della nostra bella Italia, tutta da scoprire e in cui immergersi, utile soprattutto in un periodo come questo, in cui il turismo locale e nazionale è maggiormente suggerito e diffuso.Il sito è implementato settimanalmente da articoli di approfondimento su argomenti di attualità nel mondo delle vacanze in barca, consigli di viaggio comportamentali e turistici, novità sulle offerte, promozioni e last minute, tutti accuratamente e direttamente selezionati dallo staff di Charteritaly.Tutte le barche presenti sul portale sono sanificate secondo il protocollo emesso dal Ministero della Salute.