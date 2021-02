Fontana firma: sì allo sci.

Ma serve il via libera del Governo

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 19:01

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’ordinanza con cui a decorrere da lunedì 15 febbraio 2021 e fino a mercoledì 31 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali.



L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle ‘Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali’, approvato dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 8 febbraio.



Una notizia buona, ma che non può ancora consentire agli appassionati di cantare vittorio. Sebbene il Cts abbia dato parere favorevole all'apertura in zona gialla è necessario che il Governo si esprima in questo senso; un no del nuovo esecutivo manderebbe tutto... a monte. Ricordiamo che anche in caso di "silenzio", ipotizzabile per via della riformazione dell'esecutivo in atto, gli impianti potrebbero formalmente aprire.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Fontana firma: sì allo sci. Ma serve il via libera del Governo - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

HORECATURISMO lombardia sci impianti sciistici funivia seggiovia governo attilio fontana