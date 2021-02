Icat Food, Fausto Mucci

nuovo Direttore Vendite

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 16:56

L’azienda che in oltre 170 anni attraverso la guida della famiglia Teglio ha creato un profondo know-how e un’elevata competenza per il mare, la pesca e la distribuzione dei suoi prodotti - nomina Fausto Mucci nuovo Direttore Vendite.



Il manager riporterà direttamente alla proprietà e sarà responsabile delle nuove strategie commerciali nei diversi canali in cui l’azienda è attiva con particolare focus su quello GDO e Discount.



Mucci ha maturato un’esperienza ventennale nei mercati Food, con ruoli di crescente responsabilità prima nel retail moderno e successivamente nell'industria di marca ed ha oggi una conoscenza approfondita del panorama distributivo italiano e delle relazioni industria - distribuzione.



Ligure, 52 anni, dopo una maturità scientifica e una laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa, si specializza in Logistica Distributiva attraverso un Master europeo. Dopo le prime attività di consulenza in ambito commerciale, assicurativo e di vendita per CPC Italia (l’attuale Unilever Bestfoods), avvia la sua carriera in ambito retail.



Entra in Coop Italia nel 1994 e, in 12 anni, ricopre diversi ruoli all’interno dell’importante insegna distributiva: dalla Logistica e Sistemi Informativi, passa al ruolo di Buyer per il canale Discount per finire la sua esperienza come Category Manager per le categorie dei prodotti dolciari e da ricorrenza.



È nel 2007 che si apre poi per Mucci la carriera in ambito aziendale, con i primi due anni come National Account Manager GDO per Novi Elah Dufour, per poi passare, nello stesso ruolo, in Zuegg dove permarrà con crescenti responsabilità: da Responsabile GDO a Responsabile Vendite Italia e infine Country Manager.



Così commenta Fausto Mucci “Sono molto stimolato dall’ingresso in Icat Food. L’azienda rappresenta un player molto importante per il suo comparto e punto di riferimento storico per il settore conserviero ittico” continua il manager “Sono soddisfatto di essere entrato in un’azienda leader all’interno di un business che in questo particolare momento storico deve intuire le rotte giuste per navigare al meglio e sono da subito motivato a portare tutta la mia esperienza a disposizione di Icat Food per vincere insieme nuove sfide”.



“La nomina di Fausto - afferma Camilla Teglio, Vice Presidente di Icat Food e rappresentante della V generazione della famiglia al comando dell’azienda “è frutto di un attento scouting di competenze disponibili sul mercato. Oltre ad aver dimostrato una grande esperienza sia in ambito retail che in quello di marca eravamo alla ricerca di una figura dal profilo dinamico, che avesse avuto l’opportunità di crescere in diversi contesti competitivi e in aziende leader”.



Continua la Teglio “Ci aspettiamo che sappia apportare valore all’azienda, integrando alle classiche competenze la sua visione e analisi strategica e prospettica per la pianificazione di politiche commerciali indirizzate al business to consumer, sia in Italia sia all’estero.

