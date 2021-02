Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 16:43

Per, leader mondiale nel segmento del tè e continuo innovatore nel segmento infusi, il 2021 si apre all’insegna di una speciale novità:è la prima esclusiva collezione di tè e infusi aromatizzati con i superfood zenzero, curcuma e moringa, ingredienti noti per le loro proprietà benefiche.“Laè perfettamente in linea con le tendenze di consumo degli ultimi anni, che hanno visto crescere di gran lunga il numero di estimatori dei superfood, come la moringa anche detta ‘l’albero miracoloso’ per le sue mille proprietà; lo, la spezia più apprezzata dai consumatori italiani; la, radice dal colore vivace e dal sapore aromatico" afferma, General Manager diI superfood sono abbinati al gusto di tè e frutta per regalare il giusto bilanciamento tra benessere e gusto. Abbiamo inoltre voluto lanciare questa collezione in anticipo rispetto alle nostre consuete novità di settembre perché riteniamo che mai come in questo momento si senta l’esigenza di dedicare un momento in più a sè stessi con il beneficio di prodotti e ingredienti adatti a regalare esperienze uniche di benessere”. Twinings , ancora una volta, conferma la propria capacità nell’intercettare e rispondere alle esigenze dei consumatori, offrendo novità in grado di soddisfare i loro gusti e l’evoluzione del mercato italiano.