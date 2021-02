Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 17:04

Jean-Luc Biamonti, Yannick Alléno e Louis Starck

Grande tavola apprezzata dagli intenditori, ideata da Joël Garault e diretta fino al 2019 da Benoît Witz, prima di essere stata curata con talento da Jean-Philippe Borro, che ha continuato a farne brillare la stella Michelin, il ristorante gastronomico dell’Hotel Hermitage si appresta a vivere un cambiamento epocale, diventando il nuovo indirizzo dello Chef Yannick Alleno che per la prima volta s’insedia sulla Costa Azzurra. Un incontro scritto nel destino di entrambi, poiché da una parte l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo incarna nel Principato un’esperienza unica, in cui memoria, talento e senso del servizio si combinano per creare l’atmosfera accattivante di un raffinato albergo di lusso.Chef Yannick Alleno, dal canto suo, deve oggi la sua fama internazionale alla sua visione della cucina, che segue la tradizione francese sulla base di una prospettiva decisamente moderna, aperta al mondo, e che fa della sua grande gastronomia un’esperienza irrinunciabile.L’arrivo nel Principato dello Chef multi-stellato, previsto per aprile 2021, rappresenta un evento che senza alcun dubbio delizierà i palati gourmet più esigenti della Costa Azzurra, offrendo loro la possibilità di accedere a una grande tavola d’eccezione. Un valore aggiunto per la clientela internazionale più avveduta del Palace monegasco e del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.L’insediamento di Yannick Alléno avverrà in una prima fase fin da quest’anno, durante il quale, oltre alla presentazione del nuovo menu, si assisterà anche alla ristrutturazione della celebre terrazza del ristorante, da cui si gode di una vista impareggiabile sul Mediterraneo e la Rocca del Principato.Dalla primavera del 2022 si giungerà al compimento della seconda fase, con la nuova architettura degli interni, affidata a Chahan Minassian, fidato complice di Yannick Alléno, sulla quale sventolerà il celebre Pavyllon, l’emblematico marchio e insegna dello Chef.Questa trasformazione strategica e gastronomica, ideale prolungamento dell’insieme dei cantieri aperti da Monte-Carlo Société des Bains de Mer da ben 5 anni, testimonia la volontà del Gruppo di andare avanti e continuare a sorprendere e proiettare la sua energia investendola in nuove proposte culinarie. Una nuova posta in gioco che mira a partecipare al nuovo slancio della società che, in occasione di questo progetto, consolida il suo savoir-faire e i talenti su cui può contare, ripristinando il suo splendore e la sua esclusività in tutti i suoi settori a cui deve la sua reputazione da oltre 150 anni: dal gioco agli alberghi, dalla ristorazione alla cultura e al divertimento.Louis Starck, Direttore Generale dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, commenta: « Tanto lo Chef Jean-Philippe Borro quanto le equipe della nostra ristorazione sono felici di dare il loro benvenuto a Yannick Alléno. Il talento e l’approccio visionario di questo Chef multi-stellato, associato alla nostra storia e al nostro savoir-faire, promettono straordinari momenti gastronomici alla nostra clientela locale e internazionale, fatta di fini intenditori. Ne siamo estremamente felici!».«Ringrazio lil gruppo SBM per la sua fiducia e sono molto onorato di unirmi alle equipe di questa struttura così emblematica nel cuore del Principato. L’Hermitage rappresenta tutto ciò che amo, un hotel storico dal fascino enorme, in cui non vedo l’ora di cucinare ! Monaco rappresenta per me una destinazione caratterizzata da un’autentica vita culinaria, una città variegata e diversifica, un luogo straordinariamente gratificante, in cui l’eccellenza è all’ordine del giorno», ha commentato Yannick Alléno in occasione del primo incontro avvenuto con SBM.