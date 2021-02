Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 12:23

I ristoranti centenari di Madrid diventano "spazi culturali di interesse generale". A decretarlo è stato il Consiglio comunale della città spagnola che il 9 febbraio ha posto la propria tutela su 12 ristoranti che vantano un attività lunga oltre 100 anni.In questo modo, Madrid ribadisce che il suo patrimonio storico non è «costituito solo da grandi monumenti, palazzi e cattedrali. È anche composto da negozi e ristoranti leggendari che costituiscono l'eredità della nostra città, fungendo da potente attrazione turistica e generazione di ricchezza», si legge nella proposta del Consiglio comunale.I dodici locali, testimoni della storia di Madrid, si posono consultare attraverso una mappa culturale interattiva realizzata da Mario Jorda in inglese e in spagnolo. I 12 centenari sono:Si evince cosi il grande peso che ha la tradizione culinaria in Spagna, e mette in evidenza l'identità della cucina di Madrid, erede di un crogiolo di culture che hanno contribuito nel tempo a creare questa identità gastronomica.