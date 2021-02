Fileni Bio, vassoio ecologico anche per le carni bianche

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 12:27

Da oggi è possibile beneficiare dell’elevato contenuto di servizio, della qualità e del gusto superiore delle carni bio già porzionate in vaschetta senza scaricare sull’ambiente il peso della produzione di materie plastiche e dell’accumulo di rifiuti difficili da smaltire.Protagonista di questa rivoluzione sostenibile è ancora una volta, e leader in Italia nelle carni bianche da allevamento biologico. L’Azienda marchigiana, infatti, ha scelto di estendere alle carni bianche bio, l’impiego dell’innovativo ecovassoio riciclabile, in precedenza utilizzato per le carni rosse e i panati.Introdotto daa fine 2019 in occasione del lancio della sua nuova linea di carni rosse da allevamento biologico, l’ecovassoiorappresenta un concreto passo in avanti in direzione della sostenibilità e della circolarità grazie alle caratteristiche di totale riciclabilità dei materiali con cui è realizzato.Il sottile film protettivo trasparente, infatti, è riciclabile nella plastica, mentre per il vassoio è stato adottato un cartoncino che promuove la gestione forestale responsabile e sostenibile, che è riciclabile e il cui smaltimento nella raccolta differenziata di carta e cartone è garantito dalla certificazioneGrazie a queste scelte innovative, l’ecovassoioBio riduce fino al 90% la presenza di materie plastiche nel packaging a parità di praticità e di sicurezza alimentare.L’immediato gradimento riscosso dalla soluzione proposta per le carni rosse bio e per i panati e il costante impegno aziendale nei confronti dell’ambiente hanno condottoa investire per affinare ulteriormente le caratteristiche dell’ecovassoio Fileni bio ed estenderne l’utilizzo al confezionamento delle carni bianche bio.L’ampia e diversificata offerta del biologicoè oggi resa immediatamente riconoscibile sullo scaffale non solo in virtù della trasparenza e della etichettatura, particolarmente chiara e completa nelle informazioni fornite al consumatore, ma anche per il codice colore distintivo degli ecovassoi: avana per le carni rosse, bianco per le carni bianche.Con il passaggio all’ecovassoiodella gamma biologicala scelta a favore di un’alimentazione sana, gustosa e responsabile verso l’ambiente diventa ancora più semplice e a portata di mano, confermando Fileni Alimentare come azienda italiana di riferimento nell’innovazione sostenibile.