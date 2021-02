Roma, tra ztl e domenica ecologia

nuove "penalità" per i ristoranti

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 13:22

«Non se ne può più. A Roma, da metà gennaio sono stati riattivati i varchi della Ztl, con grosse ripercussioni sul comparto dell’ospitalità a tavola, già in estrema sofferenza per le chiusure serali, non fondate - è bene sottolinearlo - su evidenze scientifiche.



Adesso anche la domenica ecologica, in coincidenza con San Valentino, fra l’altro. Una iniziativa del tutto inutile, visto che il traffico è già ridotto, e ulteriormente deleteria per bar, ristoranti, pub. Basta con questo accanimento contro i ristoratori». Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità.



«Tenendo presente la drammaticità della situazione, Mio Italia chiede alla sindaca Raggi un provvedimento concreto e lungimirante volto alla riapertura dei varchi della Ztl, per restituire vita al centro della città», ha concluso Paolo Bianchini.

