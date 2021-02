Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 12:22

Il pasticcere Sal De Riso

C’è un profumo nuovo nell’aria della pasticceria Sal De Riso di Minori e arriva da una tazzina di caffè Hausbrandt. Il grande maestro della pasticceria italiana (candidato al sondaggio di Italia a Tavola, CLICCA QUI PER VOTARE ) è il nuovo brand ambassador di Hausbrandt Trieste 1892.Il percorso triennale prevede una serie di attività che Sal De Riso svolgerà per promuovere il marchio e i prodotti Hausbrandt in Italia. La prima, già in essere, consiste nell’utilizzo nella pasticceria Sal De Riso sul lungomare di Minori di una speciale miscela di caffè 100% Arabica appositamente creata, ed in esclusiva, per il maestro De Riso. La nuova miscela di caffè Hausbrandt è presente sia nella caffetteria del bistrot che in laboratorio, dove viene impiegata come ingrediente premium per la produzione dei dolci.La seconda attività consiste nell’elaborazione di due ricette di lievitati da ricorrenza, che verranno commercializzati con il marchio Hausbrandt e la firma di Sal De Riso nel corso di quest’anno. Le referenze rappresentano l'incontro fra le profumate note di caffè e i prodotti tipicamente mediterranei da sempre molto amati dal pasticcere. Il lancio della prima avverrà per la Pasqua.«Ho accettato con enorme piacere la proposta formulata da Hausbrandt Trieste 1892 perché - spiega Salvatore De Riso - le mie partnership con le aziende si basano su due assunti fondamentali: l’assoluto gradimento del prodotto e la visione strategica comune. Elementi che ho ritrovato in Hausbrandt. Una collaborazione che va molto al di là del semplice utilizzo dell’immagine abbinata. Non vedevo l’ora di iniziare».Prossimamente De Riso sarà protagonista per Hausbrandt di diverse iniziative di promozione presso i target B2B e B2C con attività digitali e con la partecipazione a eventi e fiere di settore. «Siamo molto felici di questa collaborazione con il Maestro Salvatore De Riso perché si inserisce in un percorso di affiancamento del marchio Hausbrandt alla pasticceria e all’eccellenza italiana iniziato da tempo. Sarà una partnership a 360° in cui noi, da un lato, e il Maestro dall’altro daremo vita a iniziative di prodotto e di comunicazione speciali come è nella mission dell’azienda», dichiara Martino Zanetti, presidente del Gruppo Hausbrandt.