Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 09:07

Culina Hortus, designato "miglior ristorante vegetariano del mondo nel 2020" e il suo chef Adrien Zedda, offriranno per solidarietà lunedì a Lione 100 menu di San Valentino a degli studenti.I fortunati partecipanti di queste celebrazioni all'insegna della cucina 100% veg sono i primi a iscriversi online all'evento inviando via mail l'autocertificazione "io sono studente".Fonte: Culina Hortus"Da mercoledì - raccontano i promotori - siamo stati sommersi dalle mail. In meno di un'ora abbiamo definito l'elenco dei primi 200" ha detto a Afp il cofondatore di Culina Hortus Thomas Bouanich. "Con lo chef Zedda - racconta - abbiamo deciso di offrire questi cento menu a chi si impegna a scuola in questo periodo di pandemia particolarmente difficile per loro. E' lo stesso menu speciale proposto ai clienti della domenica, il giorno di San Valentino.Quotato 45 euro, spazia dalle carote ai tartufi, dal Brie della Maison Mons al dessert al cioccolato". Per i giovani amanti della buona tavola la festa degli innamorati si prolunga dunque a lunedì 15.