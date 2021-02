Pubblicato il 13 febbraio 2021 | 15:31

In Trentino zona arancione scatta da lunedì

La Liguria, con un Rt poco al di sopra dell’1, torna in zona arancione dalla mezzanotte di oggi per altre 2 settimane. Ad incidere sui dati, la situazione contagi nell’imperiese, che si era aggravata nei giorni scorsi.La decisione, comunicata ieri al presidente della Regione Giovanni Toti, è stata una doccia gelata per una categoria, quella in particolare dei ristoratori, che avevano cominciato a respirare un pochino in questi 14 giorni di zona gialla, grazie alle aperture a pranzo, e che adesso saranno costretti nuovamente a chiudere.A peggiorare la situazione, il fatto che la nuova chiusura impedirà gli incassi tradizionalmente legati alla giornata di San Valentino e, soprattutto, causerà a molti la perdita di quanto acquistato o preparato per far trascorrere in sicurezza un pranzo agli innamorati.Ora ristoratori, caffetterie e bar della Liguria stanno cercando in tutta fretta di convertire, dove possibile, in asporto le numerose prenotazioni raccolte per la giornata di domani, ma la rabbia e la frustrazione crescono.La dimostrazione è il ritorno in piazza del gruppo spontaneo #ristoratoriunitiliguria: per la quarta settimana di fila, lunedì 15 febbraio dalle 15 saranno davanti alla Prefettura di Genova per consegnare le chiavi dei locali al Governo. La manifestazione dovrebbe poi spostarsi davanti alla sede della Regione dove simbolicamente verranno lasciate anche le licenze.Ad appellarsi al neonato esecutivo Draghi, anche lo stesso governatore Toti, che stamane aveva suggerito al presidente del consiglio di convocare un consiglio dei ministri lampo per posticipare di almeno 24 ore l’ingresso in zona arancione e consentire ai ristoratori di non mandare in fumo una giornata di lavoro tanto importante quale quella di domani.E proprio pesa salvare il weekend di San Valentino, in Trentino le restrizioni per la zona arancione scatteranno a partire da lunedì 15. Ad annunciarlo è il governatoreche, nel definire `beffa´ la nuova classificazione anche perché non potrà iniziare la stagione sciistica, ha precisato, «abbiamo deciso che in Trentino la zona arancione varrà da lunedì per rispetto di chi lavora, ad esempio i ristoratori, e si è organizzato per domenica, giorno di San Valentino». Il presidente trentino ha annunciato che non farà ordinanze contrarie alla classificazione nazionale perché «dobbiamo essere responsabili e non perdere la calma».