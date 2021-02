Altalena di dati nell'ultimo bollettino:

Indice di positività al 3,8%

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 18:02

I test per il coronavirus aumentano di quasi 95 mila unità in 24 ore e i casi positivi in Italia risalgono sopra quota 10mila. In aumento anche le vittime, di nuovo sopra quota 300. Netto aumento nei dati forniti dal ministero della Salute che ieri contava "solo" 7.351 nuovi positivi e 258 deceduti. Sono stati 274.019 i test molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 179.278). Il tasso di positività odierno è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri (-0,3% in 24 ore).



Calano anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Sono ora 2.074 le persone in rianimazione per il Covid in Italia, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive sono stati 154. I ricoverati con sintomi sono ora 18.463, con un calo di 52 unità.



I casi totali di coronavirus da inizio epidemia sono ora 2.739.591, i morti 94.171. Gli attualmente positivi sono 393.686 (-4.412 nelle ultime 24 ore), i guariti e dimessi sono 2.251.734 (+14.444), in isolamento domiciliare ci sono 373.149 persone (-4.345).

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Altalena di dati nell'ultimo bollettino: Indice di positività al 3,8% - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

CORONAVIRUS pandemia covid bollettino deceduti positivi