Ambasciatori del Gusto al Governo:

«Ristorazione a rischio collasso»



Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 15:59

L'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto con una lettera indirizzata al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli chiede ancora aiuto. «Solo un intervento politico concreto può disinnescare il rischio di collasso dell'intero settore della ristorazione e dell'accoglienza: non possiamo permetterci di disperdere ulteriori risorse economiche e non possiamo resistere ancora a lungo. Il comparto ha necessità riappropriarsi del proprio ruolo, quello di leva economica e sociale, imprescindibile e necessaria per la ripartenza del Paese. Offriamo il nostro punto di vista e le nostre competenze per collaborare in modo attivo e proficuo per tutti. Ogni giorno con coraggio parliamo ai nostri dipendenti e guardiamo al futuro. Chiediamo di adottare lo stesso spirito, con prospettiva e progettualità».



L'associazione, realtà portavoce di tutte le categorie imprenditoriali del settore (cuochi, pizzaioli, panificatori, pasticceri, gelatieri, personale di sala, sommelier), sottolinea inoltre che «è necessario un confronto sulle azioni più indicate e sulle modalità operative da coadiuvare perché l'Esecutivo possa utilizzare i fondi del Next Generation Ue anche per la pianificazione e la programmazione di nuovi interventi strutturali a favore della ristorazione». Auspicando un cambio di passo l'associazione conclude che «l'erogazione dei ristori devono perdere la connotazione di "sussidi" per diventare veri e propri fondi da ricostruzione, immediati e proporzionali alle perdite effettive».

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Ambasciatori del Gusto al Governo: «Ristorazione a rischio collasso» - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

cuoco chef iat italiaatavola ambasciatori del gusto cucina governo ministro ministero aiuti stefano patuanelli giancarlo giorgetti