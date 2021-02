Altro venerdì, altre restrizioni.

I ristoratori: Si decida tempestivamente

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 15:59

La diffusione del Covid si sta facendo ancora una volta preoccupante, soprattutto per via delle varianti e da venerdì alcune regioni rischiano di retrocedere ad un colore che impone restrizioni più severe. Tra queste c'è l'Emilia Romagna ed ecco perchè il presidente di Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini e consigliere nazionale, Gaetano Callà ci ha tenuto subito a far sentire la propria voce, che è un ennesimo allarme.



«Ormai - ha detto - avvicinarsi al fine settimana diventa più un incubo che un piacere. In attesa dei dati del Cts che arrivano il venerdì si rincorrono anticipazioni di ogni tipo sui colori delle regioni, che non fanno altro che alimentare un clima di incertezza devastante per chi fa impresa. Se, come paventato da più parti, l’Emilia Romagna tornerà in zona arancione, non lo sapremo ufficialmente prima di venerdì sera e non sappiamo, ad oggi, se il provvedimento partirà già dalla domenica o, come auspichiamo con forza, da lunedì. Chiediamo che, se zona arancione dovrà essere, che lo diventi almeno dall’inizio della prossima settimana e che si consenta così ai pubblici esercizi di non buttare a mare le prenotazioni arrivate, alle derrate alimentari acquistate e la possibilità di lavoro dei nostri dipendenti».



«La nostra richiesta - ha proseguito - di riaprire i ristoranti a pranzo anche in zona arancione e a cena in zona gialla, che aveva trovato pareri favorevoli sia all’interno del Cts che nelle parole dell’ex viceministro alla Sanità, Pierpaolo Sileri, sia al tavolo dell’ormai ex ministro allo Sviluppo economico, Patuanelli va portata avanti e al presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, chiediamo di farsene portavoce. I gestori dei locali sono attenti a seguire le regole dei protocolli, pensati e scritti per dare garanzie di sicurezza, e ci chiediamo a cosa siano serviti investimenti e sacrifici se l’unica risposta continuano ad essere nuove chiusure. La nostra non è solamente una richiesta, ma una esigenza per la sopravvivenza delle nostre imprese».



«Meritiamo più rispetto - ha tuonato - meritiamo di potere programmare il nostro lavoro. E meritiamo anche che i contributi a fondo perduto promessi, di cui abbiamo fatto richiesta, arrivino in tempi brevissimi, al contrario di quanto sta accadendo con il Bonus Ristorazione di cui ancora 46mila imprese in Italia non hanno visto traccia. Sul fronte dei contributi regionali, il bando appena chiuso ha visto beneficiarne circa 1.000 aziende nella provincia di Rimini, alle quali andrà un importo unitario che dovrebbe attestarsi poco sotto i 2mila euro».



«Meritiamo - ha chiuso - anche che non si ripeta più una situazione tragicomica come quella delle stazioni sciistiche, che hanno saputo la sera prima di non poter riaprire. Una situazione che ci spaventa molto con l’avvicinarsi della primavera, stagione in cui sul nostro territorio si intensificano i flussi turistici e per la quale già stiamo cominciando a programmare».

