Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 11:06

(Alessio Aimar, Francesco Casati & Mirko Zenatti)

baguette , classica e in varie forme;

, classica e in varie forme; pane biologico sul tema Respectus Panis ®;

®; pane nutrizione e salute, composto da cereali e/o semi;

e salute, composto da cereali e/o semi; pane tipico regionale ;

; sandwich farciti.

, azienda che produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica, è partner deglialle selezioni nazionali per l’ottava edizione del, che si terrà in Francia a Nantes a ottobre 2021.Mancano pochi giorni all’appuntamento con le selezioni italiane, che si svolgeranno dal 20 al 23 Febbraio 2021 ain provincia di. A sfidarsi per rappresentare ilal Mondial du Pain – Francia 2021, le squadre di Piemonte, Lombardia e Veneto.Il team piemontese è composto da, 28 anni, commis dial 4° Mondial du Pain e titolare deldi Carmagnola (To) e dalla sua commis, 21 anni.La Lombardia è rappresentata da, 37anni, titolare deldi Brembate (Bg) con il suo commis, 19 anni.La squadra veneta è guidata da, 49 anni, titolare del fornodi Sommacampagna (VR) e cultore del lievito madre, con il suo commis, 20 anni.Durante la competizione, che durerà 8 ore e 30 minuti, i candidati dovranno preparare:Oltre ai pani, ai candidati saranno richiesti anche viennoiserie composte da pasta lievitata zuccherata e pasta lievitata sfogliata farcite prima della cottura, e il croissant. Infine la presentazione del pezzo artistico, il cui tema è: “”.A valutare le tre squadre e a proclamarne il vincitore mercoledì 24 febbraio sarà la giuria composta da:, socio fondatore della Divisione italiana degli Ambassadeurs du Pain,, Ambassadeur du Pain e, Ambassadeur du Pain e candidato della squadra italiana per il 7° Mondial du Pain., Responsabile e socio fondatore della Divisione italiana degli Ambassadeurs du Pain, sarà Presidente di giuria.Tutti gli aggiornamenti sulla 5 giorni di competizioni e sulla proclamazione della squadra che rappresenterà l’Italia al prossimoa Nantes saranno pubblicati sulle pagine Facebook