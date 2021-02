Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 16:21

Oggi, mercoledì 17 febbraio, apre le porte ail nuovo punto vendita a insegna, dove poter trovare ogni giorno tanti prodotti di prima qualità al giusto prezzo, garantendo l’eccellenza su ogni tavola.Il nuovo store, nato a seguito della conversione di un punto vendita, è ubicato ined è aperto al pubblico tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 22.00 e la domenica dalle 8.00 alle 22.00.Il punto vendita offrirà un percorso alla scoperta dei sapori più autentici e genuini, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. L’attenzione al cliente e la cura nei dettagli sono fondamentali nello, il cui personale è sempre pronto a fornire assistenza e consulenza ai clienti durante i loro acquisti.Presso il nuovo punto vendita sarà possibile fare una spesa completa e i clienti potranno scegliere tra la linea di prodotti firmati(la linea top di gamma di Unes), la linea(prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato), i prodotti a marchio(la linea di prodotti a marchio provato Unes che garantisce una spesa sempre conveniente), oltre alle principali referenze di marca industriale.Presso il corner macelleria sarà disponibile ogni giorno un’ampia scelta di carni di altissima qualità, come quella piemontese 100% italiana, certificata dal, il pollo biologico a filiera controllata e una selezione delle più pregiate carni dal mondo. La gastronomia offrirà una ricca selezione di salumi e formaggi.Presso lai clienti troveranno sempre un vasto assortimento di prodotti ittici freschi di prima scelta e piatti pronti da cuocere, insieme a prelibatezze di pesce fritto dagli esperti del reparto.Al repartosarà possibile acquistare sempre pane fresco e prodotti da forno, come pizze e fragranti focacce, creati a partire da farine selezionate. Squisiti croissant, dolci e dessert firmati dal maestro Massimo Pica saranno in vendita presso il reparto pasticceria.di Monza è dotato, inoltre, di un corner sushi e sashimi, dove gli amanti della cucina orientale potranno scegliere tra tante deliziose specialità preparate con cura. L’ampio reparto ortofrutta propone una vasta scelta di prodotti, anche biologici, senza mai dimenticare l’attenzione alla freschezza e alla stagionalità.L’enoteca propone un ricco assortimento di etichette: non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra bollicine nostrane comedi, champagne pregiati, vini rossi D.O.C. e D.O.C.G, passiti e vini dolci perfetti da abbinare ai dessert. Sarà presente anche una vasta selezione di birre per la gioia degli amanti del luppolo.Tra i servizi disponibili presso il punto vendita sarà attiva la consegna a domicilio per ricevere la spesa comodamente a casa dopo averla effettuata presso lo store; inoltre, per pagare i propri acquisti sarà possibile utilizzaree i principali buoni pasto.Gli studenti universitari potranno beneficiare sempre dello sconto del 10% su tutta la spesa. Infine, saranno presenti le pratiche colonnine per ricaricare il proprio cellulare e, grazie alla presenza del Locker dedicato, sarà possibile ritirare comodamente gli acquisti effettuati su Amazon.it Per festeggiare l’apertura dello store il Viaggiator Goloso di Monza i clienti riceveranno in omaggio, fino a esaurimento scorte, 5 euro di buoni spesa da utilizzare presso lo stesso punto vendita, oltre alla pratica borsa in TNT firmata il Viaggiator Goloso.