Allarme per gli allevamenti di visoni Ue: Priorità test su animali e personale

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 14:54

Tutti gli allevamenti di visoni in Europa sono a rischio Covid e i test su personale e animali dovrebbero essere una priorità. Sono le conclusioni di un rapporto congiunto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).Il rapporto raccomanda il rilevamento precoce del nuovo coronavirus negli allevamenti di visoni dell'Unione europea come obiettivo prioritario delle attività di monitoraggio. Fino al gennaio 2021 il virus è stato rilevato in 400 allevamenti di visoni in nove Paesi europei, di cui 290 in Danimarca, 69 nei Paesi Bassi, 17 in Grecia, 13 in Svezia, 3 in Spagna, 2 in Lituania, 1 in Francia e in Italia.